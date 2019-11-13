عاطل يقتل صديقه بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل حيث أنهى عاطل حياة صديقه بطعنات متفرقة بالجسد بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات بشارع مصر حلوان الزراعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، بوقوع جريمة قتل بشارع مصر حلوان الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث لمكان الحادث وعُثر على جثة "م.ع"، 19 سنة، عاطل، وشهرته "بالوظة"، مصاب بـ 3 طعنات.

كشفت تحريات البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه 21 سنة، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.