غرامات بـ 721 مليون جنيه.. الداخلية تُنفذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، حملات موسعة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة، ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت الحملات - خلال شهر أكتوبر الماضي - عن تنفيذ 1982164 حكم قضائي متنوع، وساهمت الحملات الأمنية المكثفة، التى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها في تحصيل مبالغ قدرها 72105101،4 جنيهًا فى أحكام الغرامات و4407157 في أحكام المخالفات. حُررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة للتحقيق.

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