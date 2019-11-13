السيطرة على حريق داخل مطعم بمنطقة وسط البلد دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في مطعم بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مطعم أسفل عقار سكني بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء.
انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم فرض كردونا أمنيا حول المنطقة وتم إخماد الحريق دون وقوع أية إصابات، وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران.
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