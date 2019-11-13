إخلاء سبيل آخر المتهمين في قضية "فتاة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بإخلاء سبيل "وائل.أ" و"إبراهم. م" المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" بضمان محل إقامتهما؛ لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه أُخلي سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة قِبلهما، موضحة أن الأوراق خلت من دليل بعلمهما واتفاقهما مع الجاني المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأي مُجرِي التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق.

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كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر قرارًا أمس الثلاثاء، بألا وجه حق في إقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، فيما يخص قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعى عن عرضها.

وكانت غرفة المشورة، جددت حبس المتهمين الاثنين، في وقت سابق مرات عدة، بتهمة مشاركتهما في استدراج الفتاة لمنطقة نائية إلى صديقهما "مهند".

وبذلك القرار، أخلي سبيل جميع المتهمين في القضية.