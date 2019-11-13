مكتب المكافحة يضبط 3 تجار مخدرات يصنعون الإستروكس بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإعادة تصنيع وتدوير مخدر الإستروكس وترويجه على عملائهم بالقاهرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الإستروكس ورصد محاولتهما تصنيع ذات المخدر بخلط وإضافة كميات من المواد الكيماوية، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وتبين أنهما (طالب جامعى، عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم "مخدرات" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).

وباستهدافهما بأكمنة ثابتة ومتحركة تم ضبط الطالب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حال استقلاله دراجة نارية وأسفرت أعمال تفتيشه وتفتيش مسكن المتهم الثاني (هارب) عن ضبط "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9,500 كيلو جرام، كمية من بوردة الإستروكس وزنت 200 جرام- 30 قرص مخدر- 2 لتر سائل مادة الكيتامين المخدرة- 2 زجاجة لسائل الأسيتون، بخاخة بلاستيكية لرش المواد الكيماوية- مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان.

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وفى ذات السياق تم رصد عنصرين من العناصر النشطة لترويج مخدر الإستروكس بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وقد أمكن ضبطهما وهما (صيدلي، طالب أكاديمي- سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "مخدرات") حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- كمية لبودرة الإستروكس وزنت 20 جرام- 40 قرص مخدر- مسدس صوت و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، وأيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.