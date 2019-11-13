"أبوشقة" يحذر من حروب "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد هو ذكرى عزيزة على كل مصري وليس الوفد فقط، فهو يوم ميلاد مصر الحديثة، وترسيخ مباديء وأركان الدولة الوطنية، التي تحتضن كل أبنائها، وله دلالة تاريخية على معدن وحقيقة الشعب المصري الأصيل.

وأضاف أبوشقة خلال الحفل الذي أقامه حزب الوفد احتفالا بالذكرى 101 لعيد الجهاد، الأربعاء، أن مصر تواجه حرب شرسة ومستمرة ومن نوع جديد، وعلينا أن نذكر المصريين بها، وإن انتهت الأسلحة، فالشعب المصري هو الحارس للدولة على مر العصور.

وأضاف "الوفد يحتفل بعيد الجهاد، لنوجه للأجيال كيف كان الكفاح، ونحذرهم من الحروب الجديدة المتعلقة بالسوشيال ميديا، والتي لابد من تكاتف الجميع واستلهام روح الجهاد لمواجهة حروب الجيل الرابع".

يعود عيد الجهاد لعام 1918، عندما ذهب سعد زغلول رفقة عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي إلى المعتمد البريطاني السير ريجينا لدونجت يوم 13 نوفمبر، للمطالبة بالسماح لهم بالسفر للاشتراك في مؤتمر السلام بفرساي في فرنسا، لعرض القضية المصرية، وإنهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر عام 1914، استناداً إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون.