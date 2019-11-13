مجلس وزراء النقل العرب يرحب بإنشاء مكتب للمنظمة البحرية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - أ ش أ:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، ترحيب مجلس وزراء النقل العرب لإنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية في مصر.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، على هامش إعلان توصيات اجتماعات الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، أن مصر دولة رائدة في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن مصر من الدول التي لها شأن وتأثير في المنظمة البحرية الدولية.

وأوضح أنه تم طرح المطلب على مجلس وزراء النقل العرب وحظي بالترحيب والدعم، مشيرا إلى أن المكتب سيقام بميناء الإسكندرية في مبنى بهيئة السلامة البحرية على أن يتم تقديم طلب للمنظمة البحرية الدولية مدعوم.

من جانبه، قال وزير النقل والمواصلات الليبي ميلاد معتوق "نحن سعداء اليوم بحضور الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب"، مشيرا إلى أن المجلس يمثل حجر الزاوية لتسهيل العمل بين الدول العربية، متوجها بالشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا.

وأضاف معتوق أن الجلسات تميزت بنقاش مفيد لخدمة المواطن العربي من خلال تحقيق قرارات وتوصيات تلامس المواطن العربي من خلال ربط الدول العربية عن طريق وسائل النقل