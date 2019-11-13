الصحة: رفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" بجميع مستشفيات البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة؛ بعد اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.
كانت وزارة الصحة أعلنت مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 أخرين، جراء الحادث.
ووجهت وزيرة الصحة هالة زايد، بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.
وأشار مجاهد في تصريحات صحفية، أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
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