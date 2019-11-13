"لصوص حاولوا السرقة".. البترول تكشف سبب حريق خط إيتاي البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بالبحيرة، ظهر اليوم الأربعاء، إذ ركب اللصوص كلبسًا بغرض السرقة، ما تسبب في حدوث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وبحسب بيان اليوم، انتقلت على الفور فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده، والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وعاينا المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء.

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وعقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي نشب بالأرض بالكامل، ويجري السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة.

وأعلنت محافظة البحيرة، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، بحروق إثر اشتعال النيران، اليوم الأربعاء، بترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، نتيجة تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر.

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