غدًا.. الأوقاف تعقد أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، مساء الخميس، أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمقر جريدة الجمهورية، تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام".

يحضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإٍسكندرية.

يدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، والدكتور محمد سالم ابوعاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، التي عقدت الخميس الماضي بمركز المنارة بالتجمع، بعقد مؤتمر موسع للحديث في الشأن العام، على أن تعقد أولى جلساته بحضور رئيس الجمهورية.​