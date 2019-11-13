مصر | الأمن العام يضبط قاتل "حرامي التوكتوك".. ويكشف ملابسات حادث المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط قاتل "حرامي التوكتوك".. ويكشف ملابسات حادث المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط قتلة أحد اللصوص، بمنطقة إمبابة، وذلك بعد محاولة سرقته توكتوك من أحد الجراجات.

تبلغ لمركز منشأة القناطر أمــن الجيزة بشأن العثور على جثة مجهول فى العقد الثالث وبها جروح طعنية متفرقة على حافة ترعة الرياح الناصرى بقرية ذات الكوم دائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط مباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه بائع متجول (سن "بيع سلعة مجهولة" , مُقيم دائرة قسم المرج بالقاهرة ) بسؤال والدته "سن 67 ربة منزل مُقيمة بذات العنوان" قررت بخروجه وعدم عودته "لم تحرر محضر بغيابه" .

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وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة حارس جراج "سن 31 مُقيم دائرة مركز أوسيم".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة، وأن المجنى عليه قام بسرقة توك توك بإسلوب المغافلة من داخل الجراج حراسته الكائن بمنطقة الحفرية بدائرة قسم إمبابة وأثناء هروبه به تمكن بمساعدة بعض الأهالى من ضبطه واصطحبه إلى الجراج وتعدى عليه بالضرب بمطواه وقطعة حديدية مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك إستعان بشقيقيه "سن 28 "سن 26" حارسان بذات الجراج ) فى نقل جثته بالتوك توك محل الواقعة والتخلص منها بمكان العثور تم بإرشاده ضبط (المطواة- القطعة الحديدية - التوك توك) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

بسؤال مالك التوك توك "سائق سن 31 مُقيم دائرة قسم إمبابة" أيد ذلك.