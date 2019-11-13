مصر | "خطفوا الطفل وطلبوا فدية".. سقوط عصابة "كفر صقر" في قبضة الأمن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطفوا الطفل وطلبوا فدية".. سقوط عصابة "كفر صقر" في قبضة الأمن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، اختطف طفلا بمركز كفر صقر بالشرقية.

تبلغ لمركز كفر صقر أمن الشرقية من تاجر حبوب ( سن 60 ) بخروج حفيدة لأبنته سن 5 سنوات من الحضانة الخاصة الكائنة بدائرة المركز وعدم عودته لمسكنة وورود اتصال هاتفي من مجهول وطلب منه مبلغ مليون جنيه كفدية مقابل أطلاق سراح حفيدة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت عن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين ( سن 27 – 25 – 25- ) لهم معلومات جنائية مقيمين دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية حيثوا اتفقوا على اختطاف أحد الأطفال ومساومة أهليته على مبلغ مالي وأعدو لذلك دراجة بخالية وهاتف محمول وأثناء سير أحد الأطفال بمفردة عائداً لسكنه قام أحد المتهمين بالنداء علية وحال اقتراب الطفل قام برفعة داخل التروسيكل وقاموا بإخفائه بمنطقة زراعات وعقب ضبط أحد المتهمين قام الآخران بالتخلي عن الطفل بالطريق .