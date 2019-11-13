مصر | النائب العام يكلف بسرعة التحقيق في حريق إيتاي البارود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف بسرعة التحقيق في حريق إيتاي البارود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار حماده الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب دمنهور بسرعة معاينة موقع حريق خط أنابيب البترول بايتاى البارود والاستماع لشهود الحادث والمصابين لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وكان اللواء هشام امنه محافظ البحيرة قال إن سرعة تحرك سيارات الدفاع المدني من الشرطة والقوات المسلحة كان لها بالغ الأثر فى منع وصول النيران لمنازل المواطنين التى تبعد عن الحادث بحوالى ٢٠ مترا.

وأكد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم بسرقة مواد البترول من خط الأنابيب بايتاى البارود بعد هروبه وفشله فى إتمام السرقة وكان برفقته مجموعة اخرى يجرى الان ملاحقتهم بمعرفة الشرطة.

وأوضح محافظ البحيرة أن هناك حالتين وفاة و15 مصابا فى حريق خط أنابيب البترول بايتاى البارود، مؤكدا على مشاركة سيارات الدفاع المدني بالقوات المسلحة مع الدفاع المدني بالشرطة وتم إخماد الحريق.

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فيما أوضح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فى طريقه لموقع حادث اشتعال وحريق خط انابيب ايتاي البارود، مؤكدا على تشكيل لجنة لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث.

وكشف المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول أن لصوص المواد البترول هم من تسببوا فى نشوب حريق بخط المواد البترولية بايتاى البارود عندما قاموا بعمل كلبس بالخط للسرقة إلا أن الكلبس هرب منهم ما أدى إلى حدوث تسرب بالأرض والترعة المجاورة، وأثناء ذلك قام أحد الأهالى بالقاء سيجارة بالترعة مما أدى لاشتمال النيران.

واشتعلت النيران مساء اليوم، بترعة عزبة المواشير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول.

