أخبار مصر | صحف أمريكية تكشف سبب تعطل منصة ديزني بلاس أمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف أمريكية تكشف سبب تعطل منصة ديزني بلاس أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت منصة "ديزني بلاس" Disney+ لبثّ المحتوى الترفيهي والبرامج عبر الإنترنت أعطالاً فنية، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إطلاقها رسمياً، ما حال دون وصول المشتركين إلى المحتوى.

ووفقاً لما نشرته صحف أمريكية من بينها "نيويورك تايمز"، فقد تلقى مستخدمو ديزني بلس ستريمرز رسالة error في يوم الإطلاق الأول، حيث تأثر أكثر من ثمانية آلاف مشترك فى الخدمة الجديدة، وفقًا لموقع DownDetector، الذي يراقب الأعطال على الإنترنت.

وقالت ديزني في بيان: "لقد تجاوز طلب المستهلكين على ديزني بلس توقعاتنا العالية.. نحن سعداء بهذا الرد المذهل ونعمل على حل مشكلة المستخدم الحالية بسرعة، نحن نقدر صبرك."

وبعد خمس ساعات من ظهور المشكلة، أظهر DownDetector تحسنًا فى الخدمة، على الرغم من أن بعض المستخدمين في المدن الكبرى خاصة نيويورك وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس، ما زالوا يواجهون مشكلة في استخدام ديزني بلس الفيديو، فيما عانى بعض المشتركين من إدخال كلمات المرور الخاصة بهم، وقالت نيويورك تايمز " شعر المستخدمين بالضيق من صعوبة العثور على تطبيق Disney Plus في متجر Apple. وأبلغ بعض المستخدمين على Twitter أن محاولاتهم لمشاهدة محتوى Disney Plus قوبلت برسائل خطأ".

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ووفقاً لما نشرته الصحف الأمريكية، فإن المشكلة سببتها جزئياً خوادم الكمبيوتر التي تديرها شركة أخرى، موضحاً أنها لم تتمكن من مواكبة نوعين من الطلب: مَن يحاولون تسجيل دخولهم إلى "ديزني بلاس" للمرة الأولى، ومَن اشتركوا مسبقاً وكانوا يحاولون مشاهدة البرامج والأفلام، مشيرة إلى أن خوادم "ديزني بلاس" تشغلها شركة "أمازون"، وسجل موقع "أمازون" الذي يلاحق هذه الخوادم زيادة في الأخطاء والتأخيرات عند بعض المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراك الشهري في "ديزني بلاس" قيمته 7 دولار شهرياً، وتعرض المنصة نحو 500 فيلم و7500 حلقة تلفزيونية من باقة واسعة تناسب الأفراد والعائلات

وانطلق تطبيق "ديزني بلاس"، أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل موعده المتفق عليه بساعات، ومع تدشينه كان من السهل الدخول إليه ومتابعة عروضه، لكن بمرور الساعات تزايد إقبال المستخدمين، وأصبح من المستحيل على أغلبهم متابعة العروض الجديدة والحصرية التي تتيحها شبكة البث الإلكترونية.