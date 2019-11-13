أخبار مصر | عاجل.. "الصحة" تكشف حصيلة ضحايا ومصابين "خط أنابيب البحيرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة" تكشف حصيلة ضحايا ومصابين "خط أنابيب البحيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، على خلفية حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة، تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.

ووفقا للبيان أيضًا، تراوحت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات فى أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

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وأضاف البيان أنه تم توجيه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلى بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وجهت الوزارة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين فى مختلف التخصصات، والاطمئنان على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجى كافٍ بالمديرية.

ورفعت الصحة، درجات الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة، طبقاً لتوجيهات الوزارة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارى متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.