أخبار مصر | "الإفتاء" عن حريق خط بترول البحيرة: "التكبير يطفئ النيران"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" عن حريق خط بترول البحيرة: "التكبير يطفئ النيران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالj دار الإفتاء، في تدوينة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتزامن مع حريق إحدى خطوط: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه".

وتابعت الإفتاء:" اللهم الطف بعبادك يا لطيف".

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية " المواسير - معنيا " بمركز إيتاي البارود، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور وجاري رفع أثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود.