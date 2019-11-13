أخبار مصر | الإفتاء بعد حريق إيتاي البارود: "إذا رأيتم الحريق فكبروا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء بعد حريق إيتاي البارود: "إذا رأيتم الحريق فكبروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستنشهدة بحديث شريف قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704)
واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مار بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.
وأضافت الدار عبر الفيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.
واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مار بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.