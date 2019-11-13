أخبار مصر | الإفتاء بعد حريق إيتاي البارود: "إذا رأيتم الحريق فكبروا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء بعد حريق إيتاي البارود: "إذا رأيتم الحريق فكبروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستنشهدة بحديث شريف قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704)

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.

واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مار بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.

