أخبار مصر | عقيل: لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيل: لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هناك فارق كبير بين القبض على المتظاهرين والقبض على من يخالف قانون التظاهر أو يتظاهر بدون ترخيص ويهدد السلم والأمن.

وأضاف "عقيل" خلال مشاركة مؤسسة "ماعت" في ندوة الحقوق السياسية والمدنية في مصر التي تنظمها منظمة اليزكا الأفريقية في دورتها الـ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل: "رغم ذلك طلبنا من النائب العام بالإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه فى أعمال تخريبية أو الدعوة لذلك، فالدعوة للتظاهر خلال الأشهر الأخيرة كانت تحض على العنف والدم وتعطيل مؤسسات الدولة، واحتلال الميادين، وهذا كله أمر مرفوض، نحن لسنا ضد الحق في التظاهر ولكننا مع احترام القوانيين".

وأشار عقيل إلى أهمية عمل اللجنة الوطنية لمراجعة ملفات الشباب والتى استطاعت أن تعد قوائم للافراج عن 1500 شاب حتى الان.