أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن الحالة الإعلامية والفنية والثقافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن الحالة الإعلامية والفنية والثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزيرة التخطيط والهيئات المسئولة عن الإعلام فى مصر حول الحالة الإعلامية والفنية والثقافية التى أصبحت عليها وتنبئ بأوضاع شديدة الخطورة مستقبلًا على الأمن القومى المصرى.

وقال الشهاوي، إن الإعلام والفن والثقافة هو أحد ركائز الأمن القومى بل يعد أحد أركان القوى الشاملة للدولة والأمن القومي بمفاهيمة الحديثة فضلًا عن ما تمثلة مجتمعة كأهم اذرع القوى الناعمة المصرية والتى كانت دائمًا ما تميز مصر على مر التاريخ، وتابع:"شهدت البلاد مُؤخرًا الكثير من الأحداث وتابعنا ردود فعل المواطنين السلبية عن الحالة الإعلامية والفنية والثقافية كلها أمور تشير الى وجود مسار إعلامى وفني وثقافي خاطئ لم يستطع أن يحصن المجتمع من التاثيرات السلبية على الأمن القومى".

وطالب اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بتحويل البيان العاجل إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والأثار ومكتب هيئة الدفاع والأمن القومى والنظر نحو دراسة كيفية اعادة تصويب المشهد الاعلامى والفنى والثقافى لما له من تأثير بالغ الأهمية بما يحقق تحصين المجتمع من الهجمات الشرسة التى نواجها.

