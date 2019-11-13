أخبار مصر | سفير مصر في الرياض يلتقي النائب العام السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في الرياض يلتقي النائب العام السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، والقنصل د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، اليوم الاربعاء، بالنائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القضائي والنيابي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيزه بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل تحقيق العدالة الناجزة لمواطني الجاليتين المصرية في المملكة والسعودية في مصر، بما يحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف، وتماشياً مع العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.