شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ارتفاع حصيلة حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 6 قتلى و15 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حريق هائل شب بسبب ترسب من خط مواد بترولية في أرض زراعية بقرية المواسير بمركز إيتاي البارود.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وانتقل العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية، للمكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة «المواسير- معنيا» بمركز إيتاي البارود، ونتج عنه تسريب بإحدى الترع القريبة، ويجرى السيطرة على الحريق.

وتم نقل 6 جثث إلى مستشفى إيتاي البارود منهم جثة محمد زكريا عبدالشافعى، 30 سنة، و5 جثث آخرى مجهولة، كما تم نقل 14 مصاباً إلى مستشفييى إيتاى البارود وكفر الدوار وهم: محمد زكريا عبدالشافعى، 30 سنة، كما أصيب كلاً من: أحمد سعيد المشمشى، 40 سنة، حرق بالقدم اليمنى، ومحمد عبدالرحمن قاسم، 19 سنة اختناق، وابراهيم حسن صلاح، 20 سنة، وعلاء على سعد راشد، 25 سنة، حريق بالجسم، ومحمد صلاح محمد، 30 سنة، حريق بالجسم، ووحيد أحمد محمد طه، 50 سنة، اختناق وحريق بالقدمين، ورمضان السيد عيد، 40 سنة، حرق الذاراعين والقدمين، ومحمد عبدالتواب على، 42 سنة، حريق بالذراعين والقدمين، ومحمود محمد الشحات، 18 سنة، حريق بالذراعين والقدمين والظهر، وعاطف على حسين، 30 سنة، حروق واختناق، وفارس عبدالفتاح الشيخ، 11 سنة، اختناق، وأحمد محمد عبدالمقصود، 13 سنة، حروق واختناق، والمقدم ياسر محمد سلام، رئيس وحدة الإطفاء، إغماء واختناق، ومحمد السيد القصاص، 40 سنة، إغماء واختناق.