شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 5 ملايين جنيه دعمًا إضافيًا لرصف مربع «الفولي» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب لإنشاء كوبري مشاه جديد أمام مجمع المدارس بمنطقة العوايد في الإسكندرية، مشيرة إلى أهمية إنشاء الكوبري حيث يوجد بالمنطقة تجمع لـ٦ مدارس بها عدد كبير من طلبة المدارس يحتاجون للعبور إلى الاتجاه الآخر مما يشكل خطورة على الأطفال، وصعوبة ذلك بعد التوسعات الجارية حاليا في محور المحمودية.

وقال «المنشاوى» إنه وفقا للطلب المقدم منها إلى وزير التنمية المحلية بشأن الموافقة على دعم اضافى لمقايسة رصف مربع ارض الفولى في منطقة الضاهرية تم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه طبقا للمقايسة المحددة من مديرية الطرق بهذ االشأن مشيرة إلى أنه يجرى حاليا رصف منطقة ارض الفولى خاصة وان المنطقة تعانى من اهمال شديد لسنوات نتيجة عدم رصف الشوارع مما يسبب معاناة لاهل المنطقة وخصوصا في فصل الشتاء.

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وأشارت إلى أنها اجرت جولة ميدانية بصفتها عضو في لجنة الصحة بمجلس النواب لتفقد سير العمل بمستشفى لرمد والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المرتادين.

ولفتت إلى زيارة أخرى لجهاز تعمير الساحل الشمالى للوقوف على اخر تطورات تنفيذ نفق حجر النواتية في منطقة شرق بديلاً عن مزلقان الموت وشاركت في اجتماع مصغر ضم كل من اللواء المهندس طارق موافى نائب رئيس الجهاز، والعميد مهندس هشام المرادنى، والمهندسة ايمان الحريرى، حيث تم التصديق على تنفيذ مشروع النفق وجارى عمل التصميمات الهندسية عن طريق المكاتب الاستشارية للوصول إلى الحل الامثل للتنفيذ.

وأوضحت أن محافظة الإسكندرية وافقت على إدراج تكلفة إنشاء النفق المعروف بمزلقان الموت، في منطقة شرق الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤ ملايين جنيه بخطة العام ٢٠١٩.