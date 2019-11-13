شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة أنابيب البترول: محاولة سرقة بنزين وراء حريق خط إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، أسباب اندلاع حريق بخط المواد البترولية في إيتاي البارود.

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أوقفنا الخط في تمام الساعة 12:30 حينما شعرنا بانخفاض في الضغط، بالتزامن مع إبلاغ الشرطة لنا بوجود بقعة بنزين في أرض زراعية وترعة بإيتاي البارود، حيث انتقلت الأمن الصناعية والصيانة إلى مقر الواقعة».

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وتابع: «اكتشفنا أن لصوص البترول حاولوا القيام بـ كلبس لسرقة البنزين، ولم ينجحوا في مخططهم، حيث حدث تسرب فتركوا الخط مفتوحا وهربوا»، مشيرًا إلى أن الشرطة والنيابة قامتا بمعاينة محل الواقعة.

وأردف: «خلال عملية التطهير ألقى أحد الأهالي سجائر أو مادة ساعدت على اشتعال الحريق بالترعة مما أدى إلى اشتعال الحريق»، مشيرا إلى إخماد الحريق.

وأكد أن صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها خط المواد البترولية، يعد المتهم الأول.