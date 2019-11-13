شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نصري: هناك دول تصل لها صورة مشوشة حول حقوق الإنسان في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بالتقرير المصري لحقوق الإنسان الذي عُرض اليوم أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثين، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث ذكر أن مصر نجحت في أهم اختبار وفشلت منظمات المجتمع المدني التي تُسيس ملف حقوق الإنسان في تشويه صورة مصر أمام العالم.

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثنت على التقرير المصري والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار، موضحًا أن 110 دول أشادت بمصر وأثنت بشكل كبير على أداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان من أصل 133 دولة.

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وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن هناك دولًا كثيرة لا تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من الإشادات، وكان هناك اعتراف واضح وصريح من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا بتقدم مصر في ملف حقوق الإنسان رغم أن إنجلترا تُعد مهد تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، وتغير موقفها عن حقوق الإنسان في مصر بشكل إيجابي يكشف مدى التحسنات التي قدمتها مصر في هذا الملف.

وأوضح أن الـ 23 دولة التي لم تُشيد بأداء مصر في حقوق الإنسان في جنيف ربما قد وصلت إليها صورًا مشبوهة أو مشوشة وغير حقيقية عن دور مصر في حقوق الإنسان نتيجة تقارير كاذبة ممولة من قطر وبدعم لوجيستي من تركيا، موضحًا أن مصر بذلت مجهودًا كبيرا في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيًا وتشديد العقوبة على التحرش الجنسي.

وأردفت أن التعديلات الدستورية الأخيرة شهدت عدة مواد لتمكين المرأة، مثل توفير 25% من مقاعد البرلمان على الأقل للسيدات، فضلًا عن وجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية.