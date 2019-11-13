شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرد على «الفيديو المسيء»: أنا شريف.. وهذه رسالتي لـ تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك على اختفائه عن الساحة الرياضية في الأيام الماضية، قائلا: أنا مش مختفي، أنا موجود، ومن يسيء لي سيعاقب بالقانون.

وأضاف منصور في تصريحات صحفية: «أنا شريف، ومجلسي شريف، ولم نحصل على ساعات من تركي آل الشيخ».

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: «أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا، وياريب نسأل أمهاتكم مين مرتضي منصور؟».

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ووجه مرتضى رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي إلميريا، طالبه فيها بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا، وأضاف أنه لم يحصل على أي شيء له بشكل شخصي.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يرد على تركي آل الشيخ حفاظا على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من أفسد هذه العلاقات.

وكشف مرتضى منصور أنه رفض تقديم برنامج يومي عبر قناة الزمالك مثلما كان يسعى البعض لذلك.