شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: القبض على «لص البنزين» المتسبب في اشتعال خط المواد البترولية بإيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل اشتعال النيران في خط نقل مواد بترولية بإيتاي البارود.

وقال آمنة، خلال مداخلة هاتفية، إن هناك شخصًا كان يستهدف الحصول على بنزين من الخط، وتسبب في اشتعال النيران»، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على اشتعال النيران خلال ساعة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم القاء القبض على المتسبب في الحادث، وهو أحد ملاك الأراضى التي يمر فيها خط البترول، وحاول كسر الخط مع مجموعة للاستيلاء على البنزين، مشيرًا إلى أن عددا من سائقى التوك توك تجمعوا حوله للحصول على البنزين بعد تحطم الخط وقبل الانفجار.