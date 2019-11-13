شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح لمراسل الجزيرة المحبوس بدفن والده (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت وزارة الداخلية لمراسل قناة الجزيرة محمود حسين، بالخروج من محبسه بسجن القاهرة في طرة رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والده المتوفي.

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وأشارت الداخلية، في بيان، الأربعاء، إلى أنه تم السماح للمراسل بالخروج في لفتة إنسانية ومبادرة من جانب الوزارة وفي إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة لالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المودعين بالسجون بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على محمود حسين في 23 ديسمبر 2016 في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنا مع عمله في قناة الجزيرة القطرية، وحبس احتياطيا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لمحمود حسين «تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفًا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها، بما يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر».