شكرا لقرائتكم خبر عن من طوسون حتى محطة مصر.. كامل الوزير يستقل قطار أبو قير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بخط أبوقير بالسكك الحديدية لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب حيث بدأت الجولة من محطة طوسون حتى محطة مصر بالاسكندرية والتقي بكمسارية القطار.

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وشدّد على ضرورة اغلاق ابواب القطارات وان يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقا للقانون وضرورة احترام حقوق الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى ان محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة ساهمت في شراء ١٠ جرارات جديدة تم شحنها وستصل نهاية هذآ الشهر إلى الاسكندرية ستساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

والتقي بعدد من الركاب ودار حوار حول تطوير الخط، حيث أوضح الوزير أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالأسكندرية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الإستشاري العالمي سيسترا لإعداد التصميميات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع والذي تقدر تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو ويبلغ طوله 22 كم.

وفي محطة مصر بالاسكندرية تابع الوزير أعمال تطوير المحطة والتي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 75%، وجارٍ (الانتهاء من تطوير أرصفة ١و٢و٣ ودهان الواجهة الخارجية الاثرية والانتهاء من الساحة الخارجية)، وشدد وزير النقل على العمل على مدار الساعة للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.