شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: التخلص من الملفات القديمة للوزارت في القاهرة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل مباني الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم الانتهاء من تجهيزها في وقت واحد.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية، أن نقل الوزارات لن يتم على مرحلة واحدة، ولكن سيكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بنقل 50 ألف موظف، تم انتقائهم بعناية فائقة من جميع الوزارات، وسيتم تبليغ وزارة التخطيط بالأسماء المختارة لتقديم دورات لهم في اللغة والإدارة والتعامل مع التكنولوجيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن من يرسب في اختبارات الدورات، يتم منحة فرصة أخرى لتنمية مهاراته، وفي حال رسوبة أكثر من مرة يتم استبعاده وترشيح بديل له.

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وأكد نادر سعد، أن كل الملفات الموجودة في مقر الوزارات القديمة لن يتم نقلها إلى العاصمة الجديدة، لأن النظام المتبع في الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة يقوم على الميكنة الكاملة، ولذا سيتم التخلص من الملفات في القاهرة.

وأكد المتحدث باسم الوزراء أنه سيتم تخصيص 10ألاف شقة من الشقق المتوسطة في مدينة بدر للموظفين، موضحا أنها تبعد 7 كيلومترات عن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الشقق كاملة التشطيب وتكون خاصة بموظفي الحكومة لأنها مدعومة بشكل كبير لأنها أسعارها غير شاملة قيمة الأرض المقامة عليها.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء تحدث بالأمس عن البشرى الكبرى، وهي تخصيص وحداث أخرى لموظفي الدولة من الوحدات المقامة على امتداد مدينة بدر والبالغ عددها 33 الف وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، وعلى الموظف الاختيار بين الخيارات الثلاثة المتاحة أمامه وكلها مدعومة من الحكومة.