شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: من الممكن أن تقتل وطنًا بشائعة وليس بقنبلة نووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، المصريين من خطورة الشائعات التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتي تعد بمثابة حروب الجيل الرابع لأنها تعد أشد أنواع الحروب، مشيرا إلى أن الحروب قديمًا كانت معروفة والعدو معروف عكس الآن.

وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، أن منصات التواصل الاجتماعي تقوم في أغلب الأوقات بتزييف الوعي لدى المواطن المصري، وهي حروب موجهة من دول بعينها تريد الخراب وعدم الاستقرار لمصر؛ لأن مصر لها تركيبة ووضع خاص وهي تمثل العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح أن لمصر دورا تايخيا لا يستطيع أحد إنكاره لأنها تقود منطقة الشرق الأوسط وتؤثر في المنطقة بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر منحها الله رئيسا بنوعية الرئيس السيسي وهو رجل مقاتل ووطني ومخلص من الطراز الرفيع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة صياغة دوائر السياسية الخارجية لمصر بشكل مختلف، علاوة على أنه أعاد صياغة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وعدد كبير من الدول الخارجية، مؤكدا على أن علاقات مصر والدول الأخرى أصبحت علاقات اصطفاف وليست علاقات تبعية في عهد الرئيس السيسي والذي يذكر له هذا الأمر.

وأكد أنه من الممكن أن تقتل وطنا بإشاعة وليس بقنبلة نووية، نظرا لأن تأثير معركة تزييف الوعي أكبر بكثير من أي معركة نووية، مطالبا المصريين بضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية للمعلومات وتوخي الحذر في التعامل مع الشائعات التي تنشر عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وأن يكون لديهم جسور من الثقة بينهم وبين القيادة السياسية.