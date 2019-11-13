شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عمة الفنان هيثم زكي يكشف عن تفاصيل علاقة الراحل بأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن بعض الناس عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة بعد وفاة الفنان الراحل هيثم زكي خاضوا بالتجريح في علاقة الفنان الراحل أحمد زكي بأسرته ونشروا أكاذيب عن العلاقة، معقبا: «مش كل اللي بنسمعه يتم تصديقه لأننا نعيش في عصر سيطرت عليه الأكاذيب»، مشيرا إلى أن عزاء الراحل هيثم زكي ظهر فيه حالة الدفء الأسري من قبل أسرة الراحل.

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وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر في القلب»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبوبكر، والمذاع عبر شاشة قناة «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن عزاء الفنان الراحل هيثم زكي كان في نفس مكان عزاء أبيه الفنان أحمد زكي في الحسينية بمدينة الزقازيق، مشيرا إلى أن الفنان أحمد زكي كانت علاقته طيبة جدا بأسرته ولم يكن بعيدا عن أهله ولم يكن بينهم جفاء حسبما أشيع مؤخرا، معقبا: «أهله هم رفاق الدرب ورفاق رحلة كفاحه حتى وفاته».

وأوضح أنه كان هناك ميثاق وعهد بين الراحل أحمد زكي وأسرته بعدم خروج أي شخص منهم في الإعلام، مؤكدا على أن أسرة الراحل التزمت بهذا الميثاق وحافظت على العهد طوال الفترة الماضية، معقبا: «أتحدى أي شخص يجيب أي تصريح لأسرة الراحل أحمد زكي على الفضائيات أو الصحافة»، مشيرا إلى أن أسرة الراحل لم تهتم بالشو الإعلامي كما يهتم البعض.

وأشار إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي كان محبا للخير وكان يفعل الكثير من الأمور الخيرية وكان يذبح في الأعياد ويوزع اللحوم على الفقراء، «وكان فاتح بيوت ناس كتير»، مؤكدا على أنه لم يجعل كل هذا من أجل الرياء ولكن كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله.