شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل أسقف بني مزار للتهنئة بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الأربعاء، الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار، حيث قدم التهنئة للمحافظ بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأعرب المحافظ، في بيان، الأربعاء، عن خالص شكره لتلك المشاعر الطيبة التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة، والتي يشهد بتماسكها التاريخ، وأكد أن الأعياد لنا جميعا كمصريين، وأن شعب مصر نسيج واحد تجمعهم المحبة والإخاء والعمل، داعيا الله عز وجل أن ينعم على الشعب المصري بالأمن والأمان والسلام.

من جانبه، أكد الأنبا أثناسيوس أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام وان شعب مصر مبارك على مدار التاريخ والشخصية المصرية متميزة عن غيرها على مر العصور.