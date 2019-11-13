شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الاتحادي الإماراتي» عن زيارة السيسي لأبوظبي: «هو في داره وبين أهله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب جاسم النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، واصفًا الزيارة «هو في داره وبين أهله»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وأضاف النقبي أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد استمرارا للعلاقات الممتدة لسنوات طوال، موضحا أن العلاقات تتسم بالعمل الدؤوب لمصلحة الوطن العربي الكبير والمصالح المشتركة بين البلدين، موضحا: «نحن نعلم جيدا الأوضاع الحالية في الوطن العربي».

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن العلاقة بين البلدين هي علاقة متكاملة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا: «الاقتصاد نال جانب كبير من المحادثات اليوم كما تضمن التطور السريع في مصر»، مشيرا إلى أن الطرق التي تنشأ من قبل القيادة السياسية ستؤهل مصر لتكون مركزا للاقتصاد في مصر: «نتمنى استمرار الإنجازات في جمهورية مصر العربية».