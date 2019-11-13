شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نستهدف إنشاء 50 مدرسة للتعليم الفنى تضم تخصصات مختلفة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تولى إهتماما خاصا بتطوير التعليم الفني من خلال فتح شراكات مع المطورين الصناعيين والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف التطوير وتخريج خريجين حاصلين على شهادات مصرية ذات جودة خاصة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء 50 مدرسة للتخصصات الجديدة للتعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير، أن إفتتاح مدرسة الحلي بالعبور "إيجيبت جولد " هو تتويج لجهود الوزارة في مجال الإرتقاء بالتعليم الفنى، مشيرا أن الوزارة وقعت اليوم بروتوكول تعاون مع وزيرة السياحة فى مجال تطوير التعليم الفندقى فى مجال المطاعم لخدمة السياحة من خلال تخريج عمالة مدربة للعمل والفنادق لتقديم الخدمات الجيدة للسياح بمهارة عالمية.

وأوضح الوزير، أن شراكات الوزارة نجحت في تقديم مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الحاسبات مع شركة "اي بي ام " والميكاترونكس والكهرباء والميكانيكا التقليدية والتشطيبات المعمارية والتي دخلت الوزارة في شراكات مع شركاء ومطورين ومستثمرين ساهموا في الارتقاء بهذه المدارس ودخولها الخدمة قائلا "لولا هذه الشراكات لما وصلنا لهذا المستوي من التعليم الفني المتميز فلو كنا اعتمدنا علي إمكانيات الوزارة و الحكومة مكا كنا اقمنا هذه المدارس والمعامل المتخصصة التي بها ".

وتابع الوزير، أن مثلث الشراكة في تطوير التعليم الفني يقوم علي وجود شريك صناعي يقوم بالتطوير ويوفر فرص التدريب وجهود وإمكانيات وبنية الوزارة ومؤسسات دولية ومحلية تضمن الجودة بحيث تكون الادوار بين كل الاطراف متبادلة فالوزارة توفر البنية التحتية والمباني والشريك يوفر التشغيل والتدريب والمرتبات والتجهيزات سواء للطلاب او المعلمين بجانب المهارات في التعامل مع المؤسسات الدولية لفتح مدارس صناعية وتكنولوجية متطورة بحيث يستفيد جميع الاطراف وعلي راسهم الطالب من خلال عدة انواع للشراكات التكاملية والتحالفية والتعاونية.

وأشار الوزير، إلى ان المعلمين في الشراكات الجديدة يكونوا من أهل الهنة والخبراء فيها مما يزيد من جودة التعليم مما يعود بالنفع علي الطلاب يجانب حصول الطالب علي شهادة مصرية تخصصية دات جودة عالية مشيرا ان الطلاب يحصلون علي مزايا كثير قبل التخرد مثل التدريب الراقي والمهارات والراتب الشهري وبعد التخرد يستفيد منهم الشريك الصناعي في توظيفهم في مصانعه او بإتاحة فرص عمل تخصصية في مجالاتهم الجديدة التي تلائم سوق العمل.

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جاء ذلك خلال كلمة الوزير "اليوم" في إفتتاح مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور يرافقه الدكتور علي مصليحي وزير التموين و طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بحضور سفير اليابان في القاهرة والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، بحضور قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية عاطف سلامة وكيل مديرية التعليم بالقليوبية وعلي جلال.مدير عام التعليم الصناعي بالقليوبية. والصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية وأشرف مصطفى شعبان وكيل إدارة العبور بمشاركة الفنانين غادة رجب ومدحت صالح و حماده هلال

تعد إيجيبت جولد او مدرسة لتطبيق تخصصات جديدة بالتعليم القنى، وأول مدرسة للتكنولوجية التطبيقية متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات فى مصر.

بدأت الاحتفالية بمشاركة الفنانين غادة رجب وحماده هلال ومدحت صالح وجميع طلبة وطالبات المدرسة البالغ عددهم 200 طالب وطالبة، ثم عزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتقديم الحفل للإعلامى طارق علام، الذى أكد أن عمر المدرسة ليس أسابيع محددة بل هو 7000 سنة، وهى امتداد للتاريخ المصرى، وتعبر عن الحرف التى كادت أن تندثر، مطالبا بتعميم التجربة بكل محافظات الجمهورية.

وتضمن المدرسة 13 فصلا دراسيا و200 طالبا يدرسون فى المدرسة قسم الحلى والمجوهرات وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.