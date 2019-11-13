شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية الـ17 المشتركة بين الأزهر والأوقاف للقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق القافلة الدعوية السابعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة.

وستضم القافلة 6 علماء من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويحمل موضوع القافلة: "الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة التابعين"، وذلك فى إطار المنهج الوسطي الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

وقالت وزارة الاوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.