عميدة تجارة الأزهر: التصحيح الإلكترونى تجربة جديدة تطبق بشكل كامل قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفّذت كلية التجارة بنات بـ جامعة الأزهر أول تجربة لها بشكل كامل للامتحان بطريقة البابل شيت، وذلك فى امتحانات منتصف الفصل الدراسى، التي عقدت صباح اليوم لطلاب الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة بشعبة اللغة الإنجليزية.
وقالت الدكتورة إلهام عبد الرازق عميدة الكلية، إن الكلية بدأت هذا العام في تنفيذ الامتحان بطريقة البابل شيت بعد نجاح التجربة العام الماضي على عينة من المواد التى صححت إلكترونيا، وساعد ذلك فى ضمان سرعة ودقة استخراج النتائج.
وتابعت أن الكلية تسعي إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة ورؤيتها في التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكترونى بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأضافت أن أسئلة "البابل شيت" تعد رافدًا جديدًا لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى، الذي بدوره يعمل علي توفير البيئة المناسبة للطالبات لأداء الامتحان بطريقة أفضل بحيث تجلس الطالبات فى لجان الامتحان وكل طالبة معها أسئلة غير المجاورة لها، فضلاً عن أن لكل سؤال وقت محدد للإجابة عليه مما يساعد فى تقليل نسبة الغش واختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيًا، كما أنه يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان، بالإضافة إلى أنه يقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.
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