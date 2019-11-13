شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "إيجبت جولد" بالعبور يؤدون قسم المدرسة أمام وزير التعليم ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب مدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بالعبور، قسم المدرسة، والذي تضمن الولاء للعمل واكتساب كافة المهارات لأن يصبح نافع لمجتمعه ونقل تلك الخبرات لأرض الواقع، وتقديم النفع لمصر في هذا المجال الذي كاد ان يوشك على الانقراض.

وفي هذا السياق، قال الحاج مصطفي نصار رئيس مجلس إدارة شركة "ايجبت جولد"، إنه تربي في المهنة وعشقها عن والده، إلا أنه وجد أن هذا المجال الرغم من ريادة مصر به في العهد الفرعوني، مشيرا إلى أن صناعة الحلي أوشكت علي الإندثار، وعلي الفور تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم علي إنشاء مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تحويل هذه المدرسة لأكاديمية.

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وكان قد بدأت منذ قليل احتفالية، وزارة التربية والتعليم، بمدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات، يالعبور، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بحضور قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتطبيق تخصصات جديدة بالتعليم القني، وأول مدرسة للتكنولوجية التطبيثية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات في مصر.

وبدأت الاحتفالية بمشاركة جميع طلبة وطالبات المدرسة البالغ عددهم 200 طالب وطالبة، ثم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتقديم الحفل للإعلامي طارق علام، الذي أكد أن عمر المدرسة ليس أسابيع محددة بل هو 7000 سنة، وهي امتداد للتاريخ المصري، وتعبر عن الحرف التي كادت أن تندثر، مطالبا بتعميم التجربة بكل محافظات الجمهورية وتضمن المدرسة 13 فصلا دراسيا و200 طالبا يدرسون فى المدرسة قسم الحلى والمجوهرات.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.