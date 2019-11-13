شكرا لقرائتكم خبر عن مشغولات فضية لطلاب مدرسة الحلى والمجوهرات لتكنولوجيا التطبيقية بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا " فيديو الخليج 365" أعمال ومشغولات فضية بورشة تصنيع الحلى والمجوهرات بـ مدرسة الحلى والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور، بعد قيام طلاب الصف الأول الثانوى بتصنيعها داخل الورش والمعامل بالتنسيق مع شركة إيجيبت جولد للحلى والمجوهرات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل المدرسة، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى وبعض قيادات الوزارة المدرسة بعد تجهيزها.

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وتضمن المدرسة 13 فصلا دراسيا و200 طالبا يدرسون فى المدرسة قسم الحلى والمجوهرات.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.