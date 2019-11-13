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النقل: إنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية بميناء الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل ، إنه تمت الموافقة من قبل وزراء النقل العرب على إنشاء مكتب المنظمة البحرية الدولية بمبنى هيئة السلامة البحرية المصرية بالإسكندرية، وسيتم تقديم الطلب للمنظمة بمقرها بلندن للموافقة عليه.

 

وأضاف فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على هامش دورة انعقاد مجلس وزراء النقل العرب فى دورته الـ32، أن هناك مجموعة من التوصيات تم الموافقة عليها أهمها ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين الدول واهما حركة تنفل المقالات وإعادة النظر فى الرسوم المفروضة عليها ويجب احتسابها طبقا للحمولة والمسافة المقطوعة على الأرض ونوع الحمولة وسيتم عرضها على اللجنة الفنية للنقل لدراستها وتطبيقها.

 

وأشار إلى أن أنه المجلس ناقش موعد ومكان عقدة الدورات القادمة للمجلس، مؤكدا على روح الحب والتعاون بين وزراء النقل العرب خلال الاجتماع ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالدول العربية.

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