شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن أنه المجلس ناقش موعد ومكان عقدة الدورات القادمة للمجلس، مؤكدا على روح الحب والتعاون بين وزراء النقل العرب خلال الاجتماع ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالدول العربية.
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