شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وحدات سكنية تابعة للأوقاف لأعضاء نقابة الصحفيين بدعم من 15 إلى 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن شقق إسكان وزارة الأوقاف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الحصول على حصر كامل لعدد الوحدات المتاحة والاتفاق المبدئn بين ضياء رشوان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة ستطرح عددا من الشقق قريبا للصحفيين بدعم من 15 إلى 25 ألف جنيه، بنظام الفائدة التناقصية حسب السداد وبنظام التمويل العقارى، بحيث إذا تم دفع نصف الثمن مقدما يتم الحصول على الشقة دون فوائد.

وجاء التوزيع الجغرافى للشقق كالتالى: (130 وحدة بعمارات زهرة قليوب بمحافظة القليوبية - 51 وحدة بإسكان الشباب فى مدينة بدر - 10 وحدات سكنية بالقاهرة فى منطقة حدائق القبة / ولى العهد - 8 وحدات بمشروع طيبة جاردن بمدينة 6 أكتوبر).

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ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق نظام "القرعة العلنية" إذا فاقت أعداد الحاجزين أعداد الوحدات المتاحة، على أن يتم دفع 50% كاش كمقدم وقسط على 3 سنوات بدون فوائد، و25% وقسط على 10 سنوات بفائدة البنك المركزى، ويشترط فى المتقدم ألا يكون قد استفاد من مشاريع النقابة.

وكانت النقابة قد خاطبت هيئة الأوقاف خلال الأيام الماضية، لمعرفة أسعار الشقق والمواقع الجغرافية المتاحة لفتح باب الحجز خلال أسبوع، وذلك للوحدات التى أعلنت عنها النقابة بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة الماضية.