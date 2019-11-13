"شركة أنابيب البترول": السيطرة على تسريب خط البترول بإيتاى البارود بالبحيرة

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وأضاف فى بيان له: "على الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاما بمعاينة المكان، وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء، وعقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل، وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة".
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