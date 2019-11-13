شكرا لقرائتكم خبر عن "شركة أنابيب البترول": السيطرة على تسريب خط البترول بإيتاى البارود بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وأضاف فى بيان له: "على الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاما بمعاينة المكان، وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء، وعقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل، وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة".