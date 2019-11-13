محافظ البحيرة: وفاة شخصين وإصابة 11.. والقبض على المتهم فى حريق خط البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم ألقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية ومتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.
وأكد محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروج من الدرجة الأولى.
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