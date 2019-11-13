إصابة 15 مواطنا فى حريق خط البترول بايتاى البارود بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إصابة 15 مواطنا فى حادث اشتعال النيران فى ترعة عزبة المواسير نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول. وقال بيومى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور التعليمى وكفر الدوار. وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات "إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار"، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود. Advertisements

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