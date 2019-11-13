شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن إيتاى البارود ورفع الطوارئ بالمستشفيات بعد حريق خط البترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، منذ قليل، التيار الكهربائى عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد اشتعال النيران فى ترعة عزبة المواسير نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول، كإجراء احترازى.
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات " إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار"، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.
كانت عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد شهدت اليوم الأربعاء، كسر بخط أنابيب شركة طنطا للبترول ونتج عنه تسريب بالمجارى المائية.
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