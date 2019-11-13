شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يشن غارات جديدة على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جديدة على قطاع غزة.

يذكرأن، ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، أن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات "غلاف غزة"، منذ فجر أمس ارتفع إلى نحو 350 صاروخًا.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلى رصد إطلاق نحو 150 صاروخًا منذ ساعات الصباح تركزت غالبيتها على مناطق بغلاف غزة وخاصة تجمع "أشكول" جنوب القطاع الذي تعرض لسقوط 70 صاروخًا.