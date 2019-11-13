شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عزل ترامب ..المتظاهرون يتجمعون خارج قاعة الاستماع بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أحد المتواجدين أمام القاعة ، كاثي بنيامين، المتقاعدة التي سافرت مع صديقين من لونج آيلاند بنيويورك ، لمشاهدة الجلسة الأولى "أشعر أن هذه نقطة تحول في تاريخنا" ، "هذه لحظة يمكن أن تغير كل شيء ومن المهم ألا يتجاهل الناس ما يجري".
وأضافت بنيامين: "يمكننا مشاهدة هذا على شاشة التلفزيون، بالتأكيد لكنه التاريخ من لا يريد أن يشهد التاريخ؟
وقام ضباط إنفاذ القانون بالجولات، والتأكد من عدم قيام المتظاهرين بإغلاق القاعات أو التسبب في اضطراب، وتم إيقاف سيدة واحدة ، مرتدين قميصًا أسود اللون "ARREST TRUMP" ،وقرأت المرأة مرارًا وتكرارًا الجزء من الدستور الذي يحدد كيف يمكن للكونجرس إقالة رئيس من منصبه.
وكان عدد كبير من الحشد الكبير المتجمع خارج الجلسة من بين أعضاء الصحافة من أستراليا واليابان.
وصف نائب مساعد وزير الخارجية جورج كنت، في النص الذي أدلى به في بيانه الافتتاحي، حملة الظل في أوكرانيا التي كانت جزءًا من نفوذ رودي جولاني "في إصابة" السياسة الأمريكية في أوكرانيا، ووفقًا لكينت، تم دفع أوكرانيا لمتابعة التحقيقات ذات الدوافع السياسية ، على الرغم من اعترافه بأن "هناك ودائماً ما كانت هناك شروط مشروطة بضمانات القروض السيادية لأوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك ، قال كينت إن جولياني، وهو المحامي الشخصي لترامب ، كان جزءًا من محاولة "لتشويه" المسؤولين الأمريكيين كجزء من جهد للعمل مع الأوكرانيين الذين سعوا إلى نشر "معلومات كاذبة من أجل الانتقام الدقيق من أولئك الذين كشفوا عنهم". سوء السلوك ، بما في ذلك الدبلوماسيون الأمريكيون ، وموظفو مكافحة الفساد الأوكرانيون ، ومجموعات المجتمع المدني ذات التوجه الإصلاحي في أوكرانيا ".
وتوقعًا أسئلة الجمهوريين حول الشرط المزعوم للمساعدة الأمنية عند فتح تحقيقات مع الأعداء السياسيين لترامب ، قال: "كمبدأ عام ، لا أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تطلب من الدول الأخرى المشاركة في تحقيقات أو محاكمات انتقائية مرتبطة بالسياسة. ضد خصوم الذين في السلطة ".
طرح كينت عدة نقاط في بيانه الافتتاحي الذي أثار اهتمام الجانبين في النقاش حول عزله، قال كينت إنه أثار مخاوف بشأن عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة بوريسما وأبلغها خلال اتصال هاتفي في فبراير 2015، لكن كينت قال ، إنه لم يشهد أي جهود لحماية بورما من التدقيق.
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