شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عزل ترامب ..المتظاهرون يتجمعون خارج قاعة الاستماع بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمتابعة إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تدور فى لجنة المخابرات بمجلس النواب، تجمع عشرات المتظاهرين وهم يرتدون قمصانا "ترامب" ، الذين يرغبون في رؤية تاريخ مزدحم خارج قاعة الاستماع حيث يجري التحقيق الأول في قضية المساءلة العامة لعزل ترامب.

وقالت أحد المتواجدين أمام القاعة ، كاثي بنيامين، المتقاعدة التي سافرت مع صديقين من لونج آيلاند بنيويورك ، لمشاهدة الجلسة الأولى "أشعر أن هذه نقطة تحول في تاريخنا" ، "هذه لحظة يمكن أن تغير كل شيء ومن المهم ألا يتجاهل الناس ما يجري".

وأضافت بنيامين: "يمكننا مشاهدة هذا على شاشة التلفزيون، بالتأكيد لكنه التاريخ من لا يريد أن يشهد التاريخ؟

وقام ضباط إنفاذ القانون بالجولات، والتأكد من عدم قيام المتظاهرين بإغلاق القاعات أو التسبب في اضطراب، وتم إيقاف سيدة واحدة ، مرتدين قميصًا أسود اللون "ARREST TRUMP" ،وقرأت المرأة مرارًا وتكرارًا الجزء من الدستور الذي يحدد كيف يمكن للكونجرس إقالة رئيس من منصبه.

وكان عدد كبير من الحشد الكبير المتجمع خارج الجلسة من بين أعضاء الصحافة من أستراليا واليابان.

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