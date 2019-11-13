الخليج 365: الجماعة الإرهابية تفشل فى الحشد ضد مصر بجنيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الجماعة الإرهابية تفشل فى الحشد ضد مصر فى جنيف"، وفيه: كلمة حاسمة لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان.. وزير شؤون مجلس النواب: هناك محاولات لتسويق صورة مغلوطة.. مصر نفذت خارطة الطريق السياسية بعد 30 يونيو بالكامل.. وتحتضن 5 ملايين أجنبى فروا من بلدانهم.. الإصلاح الاقتصادى رفع دخل المواطن إلى 54 ألف جنيه.. ممثلو المجتمع المدنى يشيدون بتقرير مصر للمراجعة الدولية الشاملة ويؤكدون: الوفد المصرى قطع الطريق على المتربصين بالدولة.. وهيئة الاستعلامات: التقرير كشف المغالطات والأكاذيب، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثانية. وداخل العدد

وداخل العدد ـ السيسى يبحث مع قادة الإمارات دعم العلاقات الثنائية Advertisements ـ قمة مصر الاقتصادية ترسم خارطة طريق لمستقبل قطاعات العمل الوطنى

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