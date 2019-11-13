شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى خط أنابيب بالبحيرة .. ومصدر بالشركة: لصوص تسببوا فى الكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بشركة أنابيب البترول، إنه أثناء قيام لصوص سرقة خطوط البترول بعمل "كليبس" سرقة على خط منتجات 16 بوصة إسكندرية طنطا مسطرد، حدث ثقب فى الخط ولم يستطع اللصوص السيطرة على الثقب، وتركوا الخط والمحبس مفتوح.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن هذه الواقعة أدت إلى انتشار كميات كبيرة من البنزين فى الأرض الزراعية والترع المجاورة، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الموقف تماما بالنسبة للأرض الزراعية، وإطفاء الحرائق بها، وجارى إطفاء الحريق بالترعة.