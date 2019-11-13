مصر | فى لفتة إنسانية.. السجون تسمح لمراسل الجزيرة بحضور دفن والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى لفتة إنسانية.. السجون تسمح لمراسل الجزيرة بحضور دفن والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمحت وزارة الداخلية، اليوم، لمراسل الجزيرة الفضائية، الإخواني محمود حسين جمعة علي، بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة، رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة، وحضور مراسم دفن والده المتوفى، بمسجد الصحابة زاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس، في محافظة الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

ويأتي ذلك في لفتة إنسانية ومبادرة من جانب وزارة الداخلية وفي إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بالنسبة لكافة المودعين بالسجون المصرية بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية.