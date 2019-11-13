مصر | السيطرة على حريق بمطعم في وسط البلد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب فى مطعم بشارع الألفى بمنطقة وسط البلد، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مطعم اسفل عقار سكنى بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم أخماد الحريق دون وقوع اصابات، وبعمل التحريات دلت أن ماس كهربائى وراء الحريق.